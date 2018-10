Polícia Judiciária já antevia novo incêndio em Sintra

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas o Jornal i avança que antes do fogo ter deflagrado na zona da Peninha, na Serra de Sintra, a Polícia Judiciária (PJ) já estava a investigar a possibilidade de uma terceira ocorrência na área do parque natural.

No mesmo dia do incêndio da Peninha, um outro fogo atingiu a zona de Murches (concelho de Cascais) a meio da tarde. Esta foi a terceira ocorrência naquela zona num curto espaço de tempo. Mas as chamas foram rapidamente dominadas pelos 99 operacionais que estavam no local, apoiados por 26 veículos.

No entanto, devido à frequência dos últimos incêndios naquela zona (em poucos dias, foram quatro os fogos registados), as autoridades começaram a desconfiar. O i adianta que as vigílias à área protegida teriam sido reforçadas e que as autoridades chegaram mesmo a fazer a patrulha ao Parque Natural Sintra-Cascais num veículo descaracterizado.

O presidente da Câmara Municipal de Cascais (CMC), Carlos Carreiras, garantiu em conferência que a autarquia respeitou a limpeza do parque e que as denúncias feitas não correspondem à realidade dos factos.