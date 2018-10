Explosão ocorre na maior refinaria do Canadá

Esta segunda-feira ocorreu uma explosão, seguida de um incêndio, na petrolífera canadiana Irving Oil, em Saint John de Nouveau Bunswick, a maior refinaria do Canadá. Até agora não há informações sobre a existência de vítimas, afirmam os media locais.

"Podemos confirmar que ocorreu um incidente significativo na nossa refinaria de Saint John esta manhã [tarde em Lisboa]", publicou a empresa através da sua página oficial de Twitter.

We can confirm that a major incident has occurred at our Saint John refinery this morning. We are actively assessing the situation at this time and will share more information when available.

Em fotos publicadas nas redes sociais é possível ver uma grande coluna de fumo e chamas.

A refinaria Irving Oil é a maior refinaria do Canadá, produzindo mais de 300 mil barris por dia de produtos petrolíferos.

A polícia fechou as ruas que circundam o complexo. Perto da refinaria existe um bairro residencial e um hospital regional.

Scary day for everyone at the Irving Oil Refinery in Saint John today. Hopefully the reports are accurate and there are only a few injuries. This is dad’s POV from the refinery this morning. He and Richie were both there when the explosion happened. #thankful #HappyThanksgiving pic.twitter.com/cbRhGmvoZg