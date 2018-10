A revista France Football revelou esta segunda-feira os trinta nomeados para receber a Bola de Ouro de 2018. O anúncio foi feito de forma progressiva, ao longo do dia.

Às 18h30 já havia os 30 candidatos. Cristiano Ronaldo foi anunciado às 11h00.

Nos últimos dois anos, desde que o prémio foi separado do The Best, o capitão da seleção nacional foi o vencedor do prémio.

Clique na fotogaleria para ver os 30 candidatos