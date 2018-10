Apelo do presidente da Câmara de Aveiro gera indignação

O presidente da Câmara Municipal de Aveiro está a ser muito criticado nas redes sociais – tudo por causa de um comentário que fez sobre um evento universitário.

Ribau Esteves foi filmado recentemente a apelar a uma "esfrega na Academia" e "nas caloiras". Este comentário era uma tentativa de atrair pessoas para participarem no 'Integra-te 2018' – uma das estrelas do cartaz era o Deejay Telio, autor do tema ‘Esfrega, esfrega’.

A frase de Ribau Esteves não caiu bem a muitas pessoas. O Bloco de Esquerda chegou mesmo a insurgir-se publicamente. É necessário um pedido público de desculpas por parte do autarca. O presidente da Câmara assumiu-se como porta-estandarte de uma cultura machista, misógina e atávica", lê-se num comunicado citado pelo Correio da Manhã.

O autarca defende que a frase foi descontextualizada: "São palavras tiradas de um contexto e que estão a ser usadas de forma errada. Fiz um apelo para uma iniciativa em que estava presente o autor da musica do momento, chamada 'Esfrega, esfrega'. É preciso viver a vida com humor e as redes sociais devem ser usadas para divulgar coisas positivas e não negativas", disse ao mesmo jornal.