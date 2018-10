Itália. Piccini (ex-Sporting) chamado à seleção

O ex-sportinguista Cristiano Piccini, esta época a atuar no Valência, foi chamado pela primeira vez à seleção italiana para colmatar a baixa por lesão de Danilo D’Ambrosio, jogador do Inter de Milão. Aos 26 anos, o lateral-direito chega assim ao patamar mais alto do futebol do seu país, que irá defrontar a Ucrânia já esta quarta-feira, em jogo particular, viajando depois para a Polónia, onde defrontará a equipa local no próximo domingo.

Além de Piccini, Lorenzo Tonelli, defesa de 28 anos cedido pelo Nápoles à Sampdória e também ainda sem qualquer internacionalização, foi igualmente chamado por Roberto Mancini para suprir a ausência do lesionado Alessio Romagnoli. Já Patrick Cutrone, colega de Romagnoli no AC Milan, não será substituído.

Itália, recorde-se, faz parte do grupo de Portugal na Liga dos Nações, o 3, ocupando para já a última posição: soma apenas um ponto em dois jogos, fruto de um empate caseiro com a Polónia (1-1) e a derrota na Luz, frente à seleção portuguesa, a 10 de setembro (1-0, golo de André Silva).