Tem viagem marcada a partir do Aeroporto de Lisboa? ANA deixa aviso

A ANA – Aeroportos de Portugal deixou um alerta a todos os passageiros que têm viagem marcada para amanhã com partida do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Em comunicado, a ANA aconselha os passageiros a planearem viagem com antecedência, uma vez que, entre as 07h00 e as 09h00, irá realizar-se uma reunião de trabalhadores do Posto de Fronteira.

A ANA alerta que é expectável uma redução de efetivos – inspetores – do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Para os passageiros que têm voos marcados para o Reino Unido, Irlanda e países fora da Europa, com partida antes das 10h30, a ANA aconselha a chegarem ao aeroporto “com maior antecedência para acautelar eventuais atrasos provocados pela redução do serviço prevista para o controlo de fronteira”, refere o comunicado.