Adepto de 72 cumpre sonho de ver o Boavista a jogar | Foto

O jogo do Boavista contra o Desportivo das Aves foi especial, não só porque o Boavista acabou por vencer a partida por 1-0 mas também porque teve uma visita muito especial.

O Senhor Lourenço, de 72 anos, concretizou o seu sonho e foi ver o clube do seu coração jogar ao vivo. Numa maca e com a bandeira do Boavista ao colo, o senhor teve a oportunidade de assistir à vitória do seu clube..

A equipa partilhou as imagens nas redes sociais