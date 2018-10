Música de tourada no Benfica-Porto causa polémica

A banda sonora do final do clássico entre o Benfica e o FC Porto, este domingo. Depois do apito final, no estádio da Luz começou a ouvir-se uma música alusiva à tauromaquia.

Enquanto os adeptos das águias vibraram ao som da música, os adeptos do FC Porto viram a escolha musicam como uma provocação.

O vídeo, que foi partilhado nas redes sociais e youtube, está também a gerar polémica.

Recorde que esta é a primeira vez que Rui Vitória vence ao FC Porto e que o treinador benfiquista é ribatejano, uma zona do país muito ligada à tauromaquia.