Manuela Moura Guedes procurou a demissão de Azeredo Lopes e ficou desiludida

Manuela Moura Guedes estreou-se esta segunda-feira no Jornal da Noite da SIC com “A Procuradora” e deixou críticas à atuação do ministro da Defesa no caso de Tancos.

"Isto parece comédia se não fosse muito grave. Tratam-se de armas", disse a antiga pivot da TVI. Manuela Moura Guedes disse ainda ter ficado surpreendida por ter procurado “demissões de ministros” na internet e não aparecer a demissão de Azeredo Lopes. "Fiquei muito admirada de não encontrar a demissão do ministro Azeredo Lopes porque ele não sabe de nada"

Também o caso de Cristiano Ronaldo mereceu críticas por parte d’”A Procuradora”.”Quando as pessoas dizem não, é mesmo não”, disse a ex-pivo reforçando que “aqui em Portugal, todos esperam que ele [CR7] seja inocente, inclusivamente António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa”.

“Ele neste caso não pode contar como herói de coisa nenhuma, ele é uma pessoa”, acrescentou. "Já manchou o nome de Cristiano Ronaldo".