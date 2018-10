Polícia de Las Vegas nega desaparecimento das provas do caso violação que envolve Ronaldo

"As provas não desapareceram. Ainda são as mesmas que foram recolhidas em 2009 e ainda estão sob a nossa posse"

Depois do advogado de Kathryn Mayorga ter afirmado ao Der Spiegel que as provas entregues pela sua cliente à polícia de Las Vegas tinham desaparecido, as autoridades garantem à CMTV que “não desapareceram”.

"As provas não desapareceram. Ainda são as mesmas que foram recolhidas em 2009 e ainda estão sob a nossa posse" garantiu Jacinto Rivera recusando-se a comentar pormenores do caso, como por exemplo se ainda têm o vestido entregue em 2009.

Segundo Rivera, o interesse é ouvir Cristiano Ronaldo uma vez que na altura em que foi apresentada queixa Mayorga não identificou o alegado agressor. "Ainda não foi determinado [quando CR7 vai ser interrogado]. Ele está fora do país. Em algum momento teremos de o ouvir mas não se sabe quando […] Sempre que se investiga um crime, como estamos a fazer neste caso, obviamente que temos de interrogar a pessoa que é acusada de cometer o crime".

"Temos de ouvir a sua versão da história e, de acordo com isso, perceber o que realmente aconteceu”, acrescentou