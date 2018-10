Tony Carreira defende Ronaldo: "Não acredito nesta acusação e até prova em contrário é inocente”

Os familiares de Cristiano Ronaldo, mais especificamente a mãe, Dolores, e a irmã Katia Aveiro, utilizaram as redes sociais, na última segunda-feira, para criar uma corrente de força ao jogador com a partilha de uma fotografia do craque português, que está a ser acusado de violação por Kathryn Mayorga.

O cantor Tony Carreira foi uma das pessoas que não ficou indiferente à corrente e, através da partilha da imagem, no seu Instagram, decidiu expressar publicamente o seu apoio a Cristiano Ronaldo.

“Não é uma questão de coragem partilhar este post. Pelo que conheço do Cristiano, não acredito nesta acusação e até prova em contrário é inocente”, escreveu Tony.