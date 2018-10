Kavanaugh diz que Supremo Tribunal "não é uma instituição política ou partidária"

No sábado, o Senado norte-americano validou a nomeação de Kavanaugh durante uma votação cerrada (50-48).

Brett Kavanaugh disse que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América “não é uma instituição política ou partidária” e afirmou que todo o processo até à sua nomeação foi “emocional”.

Agora, o juiz afirmou, durante a cerimónia de investitura na Casa Branca, que todo o processo foi “contencioso e emocional”, mas que não sente “nenhuma amargura”.

Com Donald Trump do seu lado, Kavanaugh disse ainda que, no Supremo Tribunal, os quatro funcionários que vão trabalhar para si são mulheres.

Recorde-se que, Brett Kavanaugh foi acusado de abusos sexuais por três mulheres.