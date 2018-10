Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão em Lisboa | FOTO

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues estão em Portugal. Depois de toda a polémica em torno das acusações de violação por parte de Kathryn Mayorga, tanto na imprensa nacional como internacional, o craque português decidiu visitar Portugal.

As páginas de fãs de Cristiano Ronaldo utilizaram as redes sociais para partilhas fotografias do internacional português com a namorada, captadas na última segunda-feira, no Sky Bar, em Lisboa.

"A Gio e o Cristiano estão em Lisboa", anunciaram os fãs.