Guarda morto por tigre branco em jardim zoológico

Homem foi encontrado com sangue no pescoço na jaula do animal

Um funcionário do jardim zoológico de Hirakawa, no sul do Japão, foi atacado mortalmente por um tigre branco.

O homem, de 40 anos, foi encontrado "com sangue no pescoço na jaula do animal", segundo o chefe das autoridades japonesas, citado pela AFP.

Assim que o guarda do zoo foi descoberto, os tratadores atuaram de imediato, tendo cercado o local e neutralizado o animal com um tranquilizante.

O funcionário ainda foi transportado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.