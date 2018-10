Governo prevê défice entre "0 a 0,2 por cento"

O governo está a apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado para o próximo ano

O ministro das Finanças, Mário Centeno, prevê um défice entre "0 a 0,2 por cento" em 2019, segundo o deputado do PAN, André Silva.

O governo está a apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado para o próximo ano aos partidos, no Parlamento, e os números divulgados ao PAN apontam ainda para uma estimativa de crescimento de 2, 2 por cento e uma taxa de desemprego na ordem dos 6 por cento.

Segundo o PAN, os números ainda não estão fechados, mas Centeno prometeu aumentar 85 por cento dos pensionistas acima da inflação.

O PAN assinalou que a proposta do governo já prevê o fim da isenção do IVA para a tauromaquia, mas criticou a falta de medidas para a área ambiental. Por isso, André Silva não revelou se o sentido de voto na proposta do Orçamento será a favor.