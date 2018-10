Emigrante português fingia ser mulher para ter sexo com homens

Duarte Xavier conhecia homens na aplicação de encontros Tinder e, fazendo-se passar por mulher, atraía-os para um encontro onde continuava a farsa.

O madeirense de 33 anos convencia as vítimas a usarem uma venda durante as relações sexuais, e só depois quando a tiravam é que se apercebiam que estavam com um homem.

A ‘farsa’ fez com que o emigrante fosse alvo de agressões várias vezes e quatro homens apresentaram mesmo queixa o que levou à detenção de Duarte Xavier, que agora se encontra em prisão preventiva.

O emigrante está acusado de seis crimes por forçar relações sexuais com vítimas sem o consentimento destas.



Os crimes terão ocorrido entre fevereiro de 2016 e o final do ano passado.