Ventura quer perpétua para violadores e castração química para pedófilos

Novo partido do vereador quer reduzir o número de deputados na AR para 100

O vereador social-democrata de Loures, André Ventura, vai renunciar ao mandato na câmara para avançar com a criação de um novo partido.

A nova força política vai chamar-se ‘Chega’ e, segundo o jornal i, vai concentrar-se em cinco eixos fundamentais. Desde logo, promete defender “um autêntico liberalismo económico e político”. No capítulo da justiça, apresentar-se-á como defensor do “regresso da prisão perpétua para homicidas e violadores” e da “castração química para pedófilos”.

André Ventura defende também “a proibição constitucional da eutanásia” e “a proibição do casamento homossexual”. Em termos políticos o ‘Chega’ propõe a redução e a limitação dos mandatos, incluindo os de vereadores, e a diminuição do número de deputados na Assembleia da República, passado dos atuais 230 para 100.

O jornal i avança ainda que o novo partido será anunciado esta terça-feira e que o objetivo é estar no terreno antes do final do ano.