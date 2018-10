Ucrânia. Explosão de depósito de munições obriga à deslocação de milhares de pessoas

A explosão de um depósito de munições em Ichnya, na região de Chernihiv, Ucrânia, obrigou à deslocação de milhares de pessoas para uma distância superior a 100 km, avançaram os serviços de emergência ucranianos. As autoridades acreditam que a explosão se deveu a sabotagem.

"A intensidade das explosões sugerem que o mais provável é ter-se tratado de sabotagem", disse o vice-comandante do Estado-Maior ucraniano, Rodyon Tymoshenko, numa conferência de imprensa. As sucessivas explosões prolongaram-se por mais de quatro horas.

O primeiro-ministro ucraniano, Volodymyr Groysman, anunciou, através do Twitter, que as autoridades locais ficaram responsáveis pelo alojamento de todas as pessoas deslocadas. O tráfego áreo sobre a zona das explosões foi encerrado, bem como os caminhos de ferro e todas as estradas. O gás e a eletricidade também foi cortados para evitar riscos maiores.

A explosão inicial ocorreu pelas 3h30 minutos (00h30 em Portugal).

A explosão de depósitos de munições, relembra a BBC, já aconteceu no passado no país. O regime ucraniano continua a combater os independentistas de Lugansk e Donetsk, apoiados por Moscovo. A Rússia sempre negou ter enviado militares para o conflito, mas admitiu que "voluntários" russos foram para esses territórios apoiar os independentistas pró-russos.