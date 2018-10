Irmãos surpreendem irmã no dia do seu casamento e o momento torna-se viral | Vídeo

Kaley West casou-se no passado mês de setembro em Midway, no Utah, mas não pôde contar com a presença do pai neste dia especial, uma vez que este morreu, há três anos, de uma doença no coração. Contudo, os irmãos de Kaley – Danny, Dustin, Derek, Kevin e Kasey – quiseram surpreender a irmã e o momento tornou-se viral.

Durante a receção de Kaley e do marido Andy Young, os irmãos quiserem dançar com a irmã a música “Fathers and Daughters” de Michael Bolton, mas a verdadeira surpresa, e o que tornou o momento emotivo e especial, foi quando Kaley percebeu que os cinco irmãos intercalaram a voz do pai, retirada de filmes familiares antigos, com a música.

“O meu pai era louco por fazer filmes em casa e nós sabíamos que tínhamos algo de valioso lá. Então, vimos todos esses vídeos e retirámos todas as partes dirigidas à Kaley e incorporámos na música. Saiu perfeito”, disse Kevin West, citado pelo site ‘Life’

O vídeo do momento foi partilhado e tornou-se viral. No Youtube já conta com mais de 77 mil visualizações.

Veja o vídeo.