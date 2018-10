Irmã de Meghan Markle barrada à porta do Palácio de Kensington

Cunhada do princípe Harry entregou ao segurança uma carta para a irmã

Samantha Markle, irmã de Meghan, quis ir visitar os duques de Sussex ao Palácio de Kensington este fim de semana, mas vedaram-lhe a entrada.

A irmã da duquesa, pela parte do pai, viajou para Londres com o propósito de “enviar uma mensagem” a Meghan Markle e tentou fazê-lo sem sucesso no sábado.

O momento em que Samantha Markle, numa cadeira de rodas por sofrer de esclerose múltipla, falava, à porta do palácio, com os seguranças, que não a terão deixado entrar, foi captado pelas câmaras de órgãos de imprensa ingleses.

Nas imagens divulgadas é possível ver-se a cunhada do príncipe Harry a entregar uma carta, que será destinada à irmã.

Na semana passada, a irmã disse ao canal britânico Channel 5 que “sempre quis visitar Londres”, mas que aquela viagem servia principalmente para “expressar os desejos e os sentimentos do pai”.

Recorde-se que as duas irmãs não falam há anos e que Samantha não poupa nas críticas a Meghan, que acusa de estar distante do pai de ambas. Aliás, nenhum dos dois, irmã e pai, marcaram presença no casamento dos duques.