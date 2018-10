A carta de um menino ugandês a Cristiano Ronaldo que se está a tornar viral | FOTO

Jason decidiu escrever uma carta a Cristiano Ronaldo em 2017, mas certamente não esperava que mais de um ano depois as suas frases dirigidas ao craque português se tornassem virais. Tudo graças ao presidente da Ugaman Social Media Academy que decidiu partilhar as palavras do menino ugandês no Twitter.

Numa mensagem curta e direta, Jason tem apenas dois pedidos para Cristiano Ronaldo.

"Caro sr. Ronaldo, o meu nome é Jason, vivo no Uganda e tenho sete anos. Gostava que viesses visitar-me e também que voltasses ao Man. United", pode ler-se na carta.

My friend’s 7 year old son wrote a letter to @Cristiano Ronaldo in June 2017 inviting him to Uganda 🇺🇬, he also requested him to come back to Manchester United. Let’s help Jason have his letter reach his role model. pic.twitter.com/m5h4UOoKTS