Ricky Gervais partilha vídeo de forcados portugueses: "Pena não terem morrido todos"

Forcado ficou ferido com gravidade

O humorista britânico Ricky Gervais partilhou, esta segunda-feira, no Twitter uma notícia de um jornal britânico com um vídeo de uma corrida de toiros em Portugal, na qual um forcado ficou ferido com gravidade.

A partilha de Gervais vinha acompanhada por um comentário polémico. “Repugnante crueldade animal. Pena de não terem morrido todos", escreveu.

Nas imagens é possível ver-se que um dos forcados do grupo de Almeirim ficou ferido durante a chamada ‘pega’. O jovem terá ficado em estado grave tendo sido transportado para o hospital.