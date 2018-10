PEV acusa governo de estar obcecado pelo défice

A deputada do Partido Ecologista os Verdes (PEV) Heloísa Apolónia considerou esta terça-feira que o governo continua "obcecado pelo défice", tendo o ministro das Finanças, Mário Centeno, apontado uma estima de 0,2 por cento para o próximo ano.

O PEV exigiu mais investimento público para a criação de emprego, argumentando que "há uma obsessão muito grande com os números do défice" e não é por ter um défice acima dos 0,2 por cento que "o País afunda".

Heloísa Apolónia revelou que o ministro das Finanças lhe transmitiu que 85 por cento dos pensionistas vão receber um aumento acima da inflação em 2019, informação também já partilhada com o PAN, sem esclarecer como será pago o aumento extra de 10 euros para as pensões mais baixas. O PEV exigiu aumentos salariais para todos os funcionários públicos, médicos de famílias para todos, além do aumento de prestações sociais. Segundo os Verdes, a verba disponível para o aumento da Função Pública pode ser negociada, superando os 50 milhões de euros previstos para o efeito.

Para já, Heloísa Apolónia não quis revelar o sentido de voto do partido no Orçamento do Estado de 2019.