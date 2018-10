Banco de Portugal alerta para não aceitar notas com tinta ou falta de cor

O Banco de Portugal lançou um alerta para que tanto os consumidores como os comerciantes não aceitem notas que tenham excesso de tinta, falta dela ou que estejam muito coladas.

“As manchas de tinta na nota podem resultar da atuação de sistemas inteligentes de neutralização de notas. Os sistemas inteligentes de neutralização de notas são mecanismos de segurança instalados em caixas automáticos (os ATM) ou em malas de transporte de dinheiro, que marcam ou destroem parcialmente notas na sequência de tentativa de roubo ou furto”, alerta a instituição.

O Banco de Portugal informa que as manchas de tintas – que podem ser violeta, verde, azul, vermelho e preta – infligidas por sistemas inteligentes de neutralização são mais concentradas nos extremos das notas, fluindo para o centro e num padrão característico.

Para além de notas com tinta, “por vezes, os criminosos tentam remover as manchas da tinta de segurança por lavagem ou com recurso a produtos descolorantes. É por esta razão que deverá igualmente recusar notas com aspeto descolorado", acrescentam.

“Embora a maioria dos sistemas inteligentes de neutralização de notas inutilizem as notas por tintagem, há outros que usam cola para unir as notas em bloco, de forma permanente e irreversível. A remoção de uma nota do conjunto não é possível sem que a nota se rasgue em pequenos fragmentos. Se alguém tentar entregar-lhe um maço de notas nestas condições, também deve recusá-lo", pelo que alertam para que rejeitem maços de notas que estejam colados.

As notas danificadas pelos sistemas inteligentes de neutralização das notas não são possíveis de trocar, a não ser que seja o proprietário original, vítima do crime ou um agente designado. O Banco de Portugal aconselha quem estiver na posse de uma nota que esteja tintada a dirigir-se à instituição ou ao seu banco de forma que seja encaminhada para as autoridades competentes.