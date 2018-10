Herman José brinca com 'Caso Ronaldo': "Então e Las Vegas? É um sítio ótimo para caçar" | Vídeo

Herman José já nos habituou às publicações frequentes no seu Instagram, sobretudo no que diz respeito ao humor com as mais diversas situações da atualidade. Agora, o humorista decidiu imitar o professor José Hermano Saraiva, mas tudo para brincar com o escândalo de violação em torno de Cristiano Ronaldo.

No vídeo, intitulado por ‘os conselhos do professor’, Herman começa por se referir a Las Vegas.

“O meu telespetador pergunta: então e Las Vegas? É um sítio ótimo para caçar, a temporada está sempre aberta e há muito por onde escolher, mas a que preço meus amigos?”, começa por questionar.

“Se gostam de caça façam como os nossos antepassados, vão ali para o Bairro Alto”, acrescenta.

Mas o humorista não se fica por aqui e chega mesmo a brincar com alguns dos pormenores dados a conhecer do caso que envolve Ronaldo e Kathryn Mayorga.

“Aqui para nós, a partir do terceiro shot 7 minutos passam num instante”, concluiu.

Ao contrário de outros casos, os seguidores de Herman elogiaram o humorista pela brincadeira e houve até quem pedisse uma imitação de Kathryn Mayorga.

Veja o vídeo.