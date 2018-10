Orçamento: Não há défice zero

O PAN lançou o número. O governo apontou um défice entre "0 a 0,2 por cento", mas mais nenhum partido ouviu do ministro das Finanças que a estimativa de défice para o próximo ano seja de zero por cento.

Fontes governamentais garantiram mesmo que o executivo só colocou em cima da mesa uma estimativa de 0, 2 por cento e os Verdes confirmaram essa versão, após a ronda com os partidos sobre as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2019. O PAN ter-se-á enganado.

Contactado pelo i, fonte do PAN afirmou que o "deputado pode ter-se enganado". A explicação impunha-se porque o governo fez questão de esclarecer que não colocou em cima da mesa o défice zero, mas 0, 2 por cento do PIB, já inscritos no Programa de Estabilidade e Crescimento.