Suspeito de tentativa de homicídio de Maduro aparece morto na prisão

O deputado da oposião foi detido na passada sexta-feira depois de as autoridades o terem acusado da tentativa de assassínio com drones contra o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em agosto.

Fernando Albán apareceu morto na prisão, momentos antes de ser transferido para o tribunal, e as autoridades garantem que foi suicidio. No entanto, dezenas de manifestantes acusaram esta segunda-feira o Governo de assassinar Fernando Albán. Os manifestantes concentraram-se na sede da agência de serviços secretos do país, em Caracas, onde Albán se encontrava preso e o Primeiro Justiça, partido do deputado, garantiu que Albán "foi assassinado às mãos do regime" e emitiu um comunicado: "Exigimos a verdade das coisas e declaramos que esta dolorosa situação demonstra o pior da ditadura: um sistema de morte que penetra na consciência de quem defende a liberdade na Venezuela".

O procurador-geral, Tarel Saab, negou qualquer acusação e disse que o deputado venezuelano "pediu para ir à casa de banho e quando lá chegou, atirou-se do 10.º andar".