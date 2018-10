O Conselho de Ministros está reunido desde as 14h30 para discutir e avaliar a proposta do Orçamento do Estado de 2019, enquanto decorrem os encontros com os partidos no Parlamento para apresentar as linhas gerais do documento.

A marcação do encontro, avançada pelo Jornal de Negócios e confirmada pelo i, serve para afinar algumas propostas que constam do documento que será entregue na próxima segunda-feira na Assembleia da República.