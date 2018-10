PCP quer todos os funcionários públicos com aumentos

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, voltou a insistir esta terça-feira no aumento de todos os funcionários públicos em 2019, admitindo que a verba de 50 milhões de euros para distribuir esses aumentos "é insuficiente".

No final do encontro com o ministro das Finanças, João Oliveira remeteu o montante dos aumentos na função pública para as negociações com os sindicatos. Neste ponto, o PCP tem procurado marcar as diferenças com o BE, destacando sempre o papel sindical na negociação. Ainda assim, os comunistas avisaram o executivo socialista que "é preciso vontade política" para distribuir aumentos a todos os trabalhadores da Administração Pública.

João Oliveira prometeu ainda bater-se pelo aumento de 10 euros aos pensionistas já em janeiro de 2019, matéria onde não haverá abertura do executivo. Os comunistas usaram como argumento que o pagamento do aumento extra de 10 euros em agosto poderia ser encarado como eleitoralista. O PCP não respondeu, contudo, se o Governo admite pagar o valor extra de aumento em março ou abril.

No que toca ao IVA da energia, o PCP insistiu na sua descida para os 6 por cento, tal como a integração de todos os rendimentos em sede do IRS, sempre que ultrapassem os 100 mil euros.