Homem suspeito de liderar grupo criminoso em Portugal capturado em Madrid

Esta terça-feira, a Polícia Judiciária (PJ) revelou que um homem que deveria estar a cumprir prisão domiciliária em Portugal devido a suspeitas de liderar um grupo criminoso foi capturado no aeroporto de Madrid, tendo já sido entregue às autoridades portuguesas. O homem estava tentar fugir para o Brasil.

Em comunicado, a PJ refere ainda que o suspeito já foi presente a juiz, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

De acordo com as autoridades, o suspeito pertencia a um grupo criminoso que foi desmantelado em julho deste ano. O grupo realizou vários "crimes violentos a carrinhas de transporte de valores e outros crimes contra a propriedade no norte do país”, tratando-se de “uma estrutura criminosa de âmbito transnacional designadamente com o reino de Espanha, com a finalidade da prática de crimes contra a propriedade”, acrescentou a PJ.

Em julho, a PJ deteve o suspeito - agora capturado em Madrid - e mais sete alegados suspeitos de fazerem parte da rede criminosa. Na altura, o suspeito ficou em prisão domiciliária, mas, de acordo com a PJ, “poucos dias após a aplicação da medida de coação, o visado ausentou-se da residência para local incerto, tendo sido entretanto detetado e localizado, na cidade de Madrid, no aeroporto de Barajas, no momento em que embarcava com destino ao Brasil, de onde é natural e nacional”.

O suspeito está indiciado pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e furto de veículos.