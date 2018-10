Coca-Cola, Pepsi e Nestlé são as empresas que têm mais plástico espalhado nos oceanos

Um estudo realizado pelo movimento ambientalista Break Free from Plastic revela que as multinacionais Coca-Cola, Pepsi e Nestlé são as empresas que mais contribuem para a contaminação dos oceanos com plástico.

A investigação, citada pela agência Lusa, foi feita com base nos dados recolhidos por dez mil voluntários em 42 países, ao longo de mais de 200 ações de limpeza de plástico.

Dos mais de 187 mil objetos recolhidos, 65% eram embalagens de multinacionais – a maioria era das empresas acima referidas. Também forma detetados muitos objetos de empresas como a Danone e a Colgate-Palmolive.

As marcas "têm de escolher se são parte do problema ou da solução", disse à ag~encia Efe Von Hernandez, coordenador do movimento. "Devemos exigir às empresas por trás destas marcas de consumo de massas que larguem o mau hábito de sobre-embalar os seus produtos e inverter a procura pelo plástico", acrescenta.

De acordo com dados do site Statista, em 2016 foram produzidas cerca de 335 milhões de toneladas de plástico, um número que deverá aumentar nos próximos anos.