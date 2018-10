Ryanair vai ter mais 12 novas rotas em Portugal no verão de 2019

A partir do próximo verão vai poder viajar Berlim, Edimburgo, Marraquexe, Milão Bergamo ou Sevilha pela Ryanair. Estas são algumas das 12 novas rotas em Portugal para o verão de 2019 que a Ryanair anunciou esta terça-feira.

Porto é quem ganha mais rotas, tendo seis novas. Lisboa vai ter mais três, e Faro outras três. Alicante, Berlim, Bordéus, Brive, Cagliari, Clermont, Edimburgo, Londres Southern, Marraquexe, Milão Bergamo, Sevilha e Veneza Treviso, vão ser as novas rotas.

Segundo Michael O’Leary, CEO da companhia Low Cost, estas novas rotas correspondem a um aumento de tráfego para 11 milhões de passageiros.

O CEO falou ainda sobre as dificuldades que a companhia teve este verão – por um lado devido aos custos do combustível e por outro aos custos com pessoal – que afetou os lucros.