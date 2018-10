Encontrados os dois homens desaparecidos na barragem de Beja

O segundo corpo dos dois homens que tinham desaparecido na barragem do Pisão, distrito de Beja, esta madrugada, foi encontrado pelas autoridades.

Ao fim da manhã o primeiro corpo tinha sido encontrado pelas autoridades.

Os dois homens de nacionalidade romena, de 43 e 49 anos, desapareceram esta madrugada. O alerta foi dado às 2h00. “O alerta foi dado depois de terem sido encontradas as roupas e os telemóveis dos dois homens de nacionalidade romena junto às margens da barragem”, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à Lusa.

Segundo relato da GNR, os dois homens terão ido à pesca na barragem esta segunda-feira de manhã.

As buscas foram feitas até às 4h30, hora em que foram suspensas, tendo sido retomadas a meio da manhã. No local estiveram a GNR e os Bombeiros com dois barcos e foram requisitados mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB).