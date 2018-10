Embaixadora dos EUA na ONU demitiu-se

A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, demitiu-se do cargo. O presidente norte-americano, Donald Trump, ainda não confirmou a demissão.

É a última grande baixa no círculo mais próximo de Trump nos assuntos internacionais e de segurança, seguindo o exemplo do antigo secretário de Estado, Rex Tillerson, e dois conselheiros de segurança nacional, Micheal Flynn e H.R. McMaster a serem. Desde janeiro de 2017 que Haley representava os Estados Unidos no Conselho de Segurança.

À saída da Casa Branca, a ex-embaixadora escusou-se a comentar a sua saída. Trump limitou-se a dizer no Twitter que iria fazer hoje "um grande anúncio", enquanto Haley ainda se encontrava na Sala Oval da Casa Branca.