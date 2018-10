Governo: "Está para aparecer o primeiro governo PSD/CDS que consiga melhores resultados"

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, considerou esta terça-feira que o orçamento do Estado para 2019 será "um bom orçamento" e que "está para aparecer o primeiro governo PSD/CDS que consiga melhores resultados" no que toca ao défice e à dívida pública.

No rescaldo da ronda com os partidos com assento parlamentar, Pedro Nuno Santos afiançou que o governo socialista vai deixar uma dívida pública menor do que aquela que herdou.

Apesar da confiança no discurso, Pedro Nuno Santos não arriscou dizer que o Orçamento do Estado tem aprovação garantida.

Em declarações aos jornalistas, Pedro Nuno Santos defendeu que no próximo orçamento do Estado "termina o Pagamento Especial de Conta" para as empresas, contestando a ideia de comentadores de que o documento sobre as contas públicas esquece as empresas.