Crianças herdam inteligência das mães e não dos pais

Apesar de as crianças herdarem traços tanto da mãe como do pai, há de facto um que vem apenas do lado materno: a inteligência.

Vários estudos feitos explicam que o cromossoma X é o responsável por transmitir a inteligência e, portanto, nesse mesmo contexto, são as mulheres as detentoras de dois esses cromossomas (XX), uma vez que os homens possuem um (XY).

Desta forma, as mulheres têm uma maior probabilidade de transmitir a inteligência aos filhos do que os homens.

Por vários anos foram realizados estudos que tentassem comprovar esta teoria, e agora, de acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto Medical Research Council Social e Public Health Sciences Unit de Glasgow, na Escócia, foi possível concluir o QI das crianças tende a ser mais semelhante ao das mães.

Durante vários anos, os investigadores deste estudo entrevistaram um grupo de crianças – dos 14 aos 22 anos -, e tiveram em conta fatores como a educação e o estado socioeconómico, tendo concluído a análise que as mães eram o melhor indicador de inteligência.

No entanto, outros investigadores apontam que a genética não é o único fator determinante.

Segundo indica a publicação Psychology Spot, estima-se que apenas entre 40 a 60% da inteligência seja hereditária: o resto deve-se às várias influências ambientais.