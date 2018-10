Música da tourada vale multa ao Benfica | Vídeo

O Conselho de Disciplina da FPF condenou o Benfica a pagar 765 euros pela música da tourada que passou no Estádio da Luz, no passado domingo, no jogo frente ao FC Porto.

De acordo com o mapa de castigos, o Conselho de Disciplina considera que o clube violou os "deveres de correção a urbanidade".

"Depois do jogo ter terminado e quando as equipas regressavam aos balneários, foi difundida através da aparelhagem sonora do estádio um música do género 'Paso Doble' (Estilo musical utilizado nas corridas de touros.", lê-se no relatório do delegado da Liga.