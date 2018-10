Morreu o "capitão de Abril" Tomaz Ferreira

O coronel Rolando de Carvalho Tomaz Ferreira - um dos chamados "capitães de Abril" - morreu esta terça-feira, aos 87 anos, informou o coronel Vasco Lourenço em comunicado.

Na mesma nota, o presidente da Associação 25 de Abril lamenta a perda de "mais um dos pais da liberdade e da democracia".

De acordo com o comunicado divulgado, Tomaz Ferreira foi um "dos principais elementos do Movimento dos Capitães no norte de Portugal", onde desenvolveu uma "forte atividade conspirativa".

"Depois da libertação dos portugueses, Tomaz Ferreira continuaria a ser um dos principais elementos do Movimento das Forças Armadas no norte do país, desempenhando importante papel na ação que permitiu a consolidação da liberdade e da democracia", pode ler-se.

O velório será realizado esta terça-feira na igreja da Misericórdia de Penafiel, a partir das 18h00. O funeral cumpre-se amanhã, quarta-feira, pelas 16h00.