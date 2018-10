Em pânico com as notícias sobre o aquecimento global? Eis 7 coisas que deve fazer

O mundo entrou nesta nova semana com uma péssima notícia: um novo relatório Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) das Nações Unidas, realizado por alguns dos maiores cientistas do mundo, revela que o planeta tem apenas 12 anos limitar o aquecimento global a um máximo de 1.5 ºC – depois disso, até 0.5 ºC poderá ter efeitos devastadores, aumentando os riscos de secas, cheias, calor extremo, pobreza e fome em várias partes do mundo.

Mas nem tudo está perdido: os mesmos cientistas dizem que, apesar de ser um desafio muito difícil, existem algumas coisas que podemos fazer para tentar cumprir esta meta. O jornal britânico Guardian fez uma lista com algumas dicas.

Ações coletivas: os especialistas dizem que as ações individuais são muito importantes, mas mais importante ainda é apelar à união. Só assim esta meta será cumprida. É importante que agentes políticos e grandes empresas tenham espaço para se dedicarem a esta causa.

Comer menos carne: principalmente carne de vaca. Reduzir este consumo, bem como o de laticínios, ajuda a diminuir o impacto no ambiente, defende um estudo publicado no início do ano na publicação científica Science .

Isolar bem as casas: ter o apartamento bem isolado (preste atenção às janelas e à porta da rua) irá permitir-lhe poupar energia (e dinheiro) e gastar menor eletricidade em aquecimento.

Usar painéis solares: sempre que possível, opte por energias renováveis.

Usar transportes públicos: quanto menos carros andarem na estrada, menor a poluição no ar. Se precisar mesmo de andar de carro, pondere comprar um elétrico.

Reduzir, reciclar e reutilizar: compre menos coisas, recicle e reutilize sempre que puder.

Votar: apoiar políticos que defendem medidas ecológicas e que dedicam parte do seu tempo à melhoria das condições ambientais pode ter um grande impacto na evolução do aquecimento global.