Ivo Rosa deixa caso EDP para ficar em exclusivo na Operação Marquês

O pedido do juiz foi autorizado pelo Conselho Superior de Magistratura

O Conselho Superior de Magistratura autorizou o pedido do juiz Ivo Rosa para estar em exclusividade na Operação Marquês. Rosa vai deixar assim o caso da EDP que será presidido por Ana Peres, a juíza do caso Casa Pia.

“O Conselho Superior da Magistratura (CSM) decidiu conceder exclusividade ao Exmo. Senhor Juiz Dr.º Ivo Rosa para a instrução de dois processos no Tribunal Central de Instrução Criminal, sendo um deles o intitulado Operação Marquês, exclusividade esta que vigorará até que sejam proferidas as respetivas decisões instrutórias”, pode ler-se numa resposta enviada ao Observador.

Esta decisão implica que “enquanto durar o regime de exclusividade, o Exmo. Senhor Drº. Juiz Ivo Rosa será substituído, no serviço remanescente, pela Exma Senhora Juíza Drª Ana Peres, do Quadro Complementar de Lisboa (“Bolsa de Juízes” de Lisboa)”, avança fonte oficial do CSM, citado pelo mesmo jornal.

Entre os inquéritos em que Ivo Rosa tinha sido designado juiz de instrução criminal está o caso da EDP que evolve António Mexia, João Manso Neto (presidente e administrador da EDP), Ricardo Salgado (ex-líder do BES) e Manuel Pinho (ex-ministro da Economia). Ana Peres passará a ser a juíza destes processos.

As decisões de Ivo Rosa foram várias vezes criticadas na opinião pública, chegando mesmo a haver uma guerra aberta entre o juiz e os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto, titulares do inquérito.