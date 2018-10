Foram detidos mais dois suspeitos no caso Hells Angels

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira, na zona do Porto, mais dois suspeitos no caso Hells Angels. Com estas novas detenções, o processo passa a ter um total de 60 arguidos.

De acordo com fontes da PJ à agência Lusa, os dois suspeitos vão apresentar-se no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa já esta quarta-feira, para que seja realizado o primeiro interrogatório judicial e aplicadas as medidas de coação.

Segundo a mesma fonte, estas detenções foram feitas após terem sido emitidos mandados de busca e de detenção destes dois suspeitos.

A Procuradoria-Geral da República confirmou à agência de notícias que "foram efetuadas duas detenções no referido inquérito, o qual é dirigido pelo Ministério Público no Departamento Central de Investigação e Ação Penal”.

Recorde-se que as agressões no restaurante no Prior Velho, por parte do grupo de motards Hells Angels, motivaram uma investigação da Polícia Judiciária a nível nacional, que acabou com a detenção de 58 elementos do grupo Hells Angels - Portugal por associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física, posse e tráfico de armas proibidas e tráfico de droga. 39 dos arguidos ficaram em prisão preventiva.

De momento, a investigação do caso está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária.