Pedro Duarte acusado de oportunismo político

A assembleia distrital do PSD/Porto serviu segunda-feira à noite para atacar os críticos de Rui Rio, a começar em Pedro Duarte, o antigo líder da JSD, que já se disponbilizou para concorrer à liderança do partido.

Segundo relatos feitos ao i, houve quem defendesse que o também ex-secretário de Estado "coloca os interesses pessoais em frente dos interesses do partido".

Vários fontes ouvidas pelo i apontam também que o facto de Pedro Duarte ter escolhido Francisco Ramos para colaborar com o seu movimento- o Manifesto X- motivou fortes críticas sobretudo porque Francisco Ramos é um dos principais apoiantes de Rui Moreira, o presidente da câmara do Porto.

Um dos presentes no encontro de segunda-feira à noite terá apontado esta aproximação como um exemplo da "política de interesses contra a política de valores". Assim, o encontro acabou por legitimar a posição de Rui Rio na maior distrital do PSD no País.

Confrontado pelo i com as críticas, Pedro Duarte respondeu: "Não contribuo para polémicas internas".