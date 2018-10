“Agora não vai poder usar como desculpa ‘não tenho dinheiro para pagar a pensão”, acusa filho de Alexandre Frota

Alexandre Frota foi eleito no domingo deputado federal, no estado de São Paulo, pelo Partido Social Liberal (PSL), o mesmo partido de Bolsonaro – o candidato de extrema-direita. O seu filho, Mayã Frota, reagiu a este novo cargo do pai nas redes sociais, mas não da forma que muitos estariam à espera.

"Pelo menos agora, ele não vai poder usar como desculpa: 'Não tenho dinheiro para pagar a pensão’”, começou por escrever no Twitter o jovem de 18 anos, filho do novo deputado. “Sou filho de um ex-ator porno, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou atual deputado federal de São Paulo, não sei”, rematou Mayã.

Pelo menos ele agora nao vai poder usar como desculpa “nao tenho dinheiro pra pagar a pensão....” https://t.co/s4hBkfWnld — Mayãzito sensato (@mayafrota) October 8, 2018

Eu sou filho de um ex ator porno, ex viciado em cocaina, que defende a familia mas queria me abortar.



Como ele virou atual deputado federal de sao paulo, nao sei — Mayãzito sensato (@mayafrota) October 8, 2018

Alexandre Frota já respondeu aos comentários do filho. De acordo com a revista brasileira Quem, Frota afirma que estas críticas por parte do filho “não são fake”.

“O Mayã resolveu atacar-me com esse post, achando que vou ficar perturbado. Com 18 anos, faz parte dessa geração revoltadinha. Mayã Frota, vou responder-te aqui: você é realmente meu filho, tanto que te registei assim que nasceste e não pedi exame de DNA, mas você é filho de um ex-ator da Globo, pois quando nasceu eu era um dos galãs da época na TV Globo. Eu estava em 'Malhação’. Não se preocupe em ser filho de um ex-ator porno; eu era da Globo, o porno veio depois. O porno veio quando você tinha 4 anos de idade, e com o dinheiro do porno, não sei se sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e vestiu-se com esse dinheiro do porno”, disse Alexandre Frota.

"Não sei se você sabe de tudo, mas quando foi concebido num quarto de hotel em Brasília, eu e a sua mãe -uma bar tender na época, que conheci e na mesma noite saiu comigo para uma noitada - já havíamos enchido a cara na festa e resolvemos ir para o hotel. No hotel estávamos bebendo, cheirando, fumando e fazendo sexo, ambos bem loucos. Eu e ela. Sei que é difícil para você entender, mas precisamos deixar claro a verdade. E é na loucura que cometemos loucuras. Detalhe: sempre fui contra o aborto como sou até hoje, e nunca quis abortar você, não sei o que Samantha te disse. O estranho é só agora você questionar isso, depois da minha vitória. Você teve 18 anos para me perguntar e só agora aparece?", concluiu o ex-modelo.

Entretanto, Mayã revelou que o pai bloqueou-o no Twitter.