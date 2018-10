Carminho, Mísia e Ricardo Ribeiro levam o fado a Sevilha

Quarta edição do festival começa dia 16 e vai até 11 de dezembro.

Carminho é a primeira a subir ao palco do Teatro Lope de Vega daqui a uma semana no dia 16. No dia 27 de novembro, é a vez de Mísia.

O Festival de Fado de Sevilha termina a 11 de dezembro com Ricardo Ribeiro. Na Andaluzia, o festival encerra a edição de 2018, depois de ter passado por dez cidades, oito países e três continentes: Rabat, Buenos Aires, Bogotá, Santiago do Chile, Lima, Cidade do Panamá, Rio de Janeiro, Madrid, Barcelona e Sevilha