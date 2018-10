Depois da morte do noivo, mulher presta-lhe uma homenagem no dia em que seria o casamento | Fotogaleria

De vestido de noiva, Jessica Padgett fez uma sessão fotográfica na campa do noivo

No dia que supostamente seria o do seu casamento, Jessica Padgett vestiu-se a rigor para e homenageou o noivo que tinha morrido dez meses antes num acidente de automóvel

Jessica Padgett decidiu fazer uma sessão fotográfica para assinalar a data ao lado da sepulta do noivo. As fotos foram partilhadas pela Loving Life Photography, a companhia responsável pela sessão e estão a comover as redes sociais.

Para além das fotos de casamento, Jessica Padgett juntou ainda à homenagem a família e os amigos.