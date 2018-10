A primeira ação de reflorestação do Parque Natural Sintra-Cascais, depois do incêndio que deflagrou no sábado, arranca no sábado.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Cascais, já existe “um local onde é possível fazer a reflorestação”.

O autarca garantiu que o município vai recorrer ao “banco genético vegetal”, uma vez que contém “todas as espécies autóctones do parque natural”.