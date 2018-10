Nacho: "Quando estávamos a ganhar ninguém se lembrava do Ronaldo"

Os péssimos resultados averbados pelo Real Madrid nas últimas semanas, com quatro jogos sem vencer e sem marcar golos (pior sequência dos últimos 35 anos), fizeram reavivar o "fantasma Ronaldo", com muitos adeptos merengues já a cantar o nome do agora jogador da Juventus durante os jogos do gigante madrileno. Logo a seguir à derrota com o Alavés, Sergio Ramos tentou desvalorizar o assunto, lembrando que o Real também teve algumas crises de golo quando o CR7 ali jogava.

Agora, foi a vez de outro defesa merengue abordar o tema e pedir para que se pare de falar em Ronaldo. Em declarações à agência EFE, e numa altura em que está integrado na seleção espanhola, Nacho considera que o Real tem de "parar de viver no passado". “O Cristiano era muito importante para nós porque marcava 50 golos por temporada, mas não temos culpa que ele já não esteja cá e não podemos viver no passado. Temos que olhar para a frente com o que temos, que é um plantel muito bom e que tem capacidade para tudo", frisou o polivalente defesa de 28 anos.

Nacho lembrou ainda que, no início da temporada, se vivia um cenário diametralmente oposto. "Quando o Real Madrid estava a marcar golos e a ganhar jogos, ninguém se lembrava de Cristiano Ronaldo. Ele começou a temporada sem marcar golos na Juventus e dizia-se que por ter saído do Real Madrid já não conseguia marcar. Agora diz-se o contrário. No futebol tudo vai mudando", salientou o defesa, garantindo ainda que o plantel "está com Lopetegui até à morte": "Já vivemos situações bem piores, mas fomos sempre capazes de ultrapassar. Não posso garantir que, no final da época, o Real Madrid vença todos os títulos, mas sabemos que vamos lutar por tudo até ao fim."