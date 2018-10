Ex-namorada de Ronaldo: "Comigo foram 11 meses de amor"

“Tive uma relação com o Cristiano Ronaldo durante 11 meses"

Muitas pessoas têm comentado o caso que envolve Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga, mas nenhuma das ex-namoradas do craque português comentou a polémica... Até agora.

Raffaella Fico decidiu defender publicamente o jogador da Juventus, com quem começou a namorar em junho de 2009.

“Tive uma relação com o Cristiano Ronaldo durante 11 meses, na altura ele jogava no Manchester United. Foram 11 meses de amor”, disse no programa ‘Un Giorno da Pecora’, da Rai Radio1.

Em relação da acusação de violação, Fico mostrou-se surpreendida com as notícias que têm sido divulgadas: “O Ronaldo é um homem normal, sossegado, simples, comigo foi um verdadeiro cavalheiro”.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo está a ser acusado por Kathryn Mayorga do crime de violação. O caso terá ocorrido em junho de 2009, em Las Vegas (EUA). O jogador português já negou todas as acusações.