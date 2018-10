Está à procura de casa em Lisboa? Está aberto um concurso para 21 casas com rendas entre 150 e 500 euros

A Câmara Municipal de Lisboa abriu um novo concurso para a atribuição de 21 habitações municipais, no âmbito do Programa da Renda Convencionada

As candidaturas para a 19.ª edição do programa abriram ontem, segunda-feira, e vão estar abertas até ao próximo dia 30 deste mês. As habitações disponibilizadas pela Câmara Municipal de Lisboa "variam entre T0 e T3", e estão previstas rendas entre 150 e 500 euros.

Segundo indica a autarquia na sua página da internet, há 11 habitações que se encontram “em obras de reabilitação".

Os 21 fogos que constituem esta bolsa estão situados freguesias da Ajuda, Alcântara, Beato, Benfica, Lumiar, Marvila, Misericórdia, Penha de França e Santa Maria Maior.