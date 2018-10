Bruno de Carvalho sob investigação no caso das agressões em Alcochete

A investigação ao ex-presidente do Sporting terá levado o tribunal a recusar que BdC fosse assistente do processo

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, está a ser investigado no âmbito das agressões de Alcochete, avança a CMTV.

Depois de Bruno de Carvalho ter pedido para ser constituído assistente no processo, o Tribunal do Barreiro recusou a requerimento afirmando que poderia colidir com a investigação. No entanto o canal de televisão assegura que a rejeição do tribunal está relacionada com as investigações que estão a decorrer ao ex-presidente leonino.

BdC negou sempre as suspeitas de estar envolvido com o caso dos adeptos que invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, a 15 de maio.

“Não passa pela cabeça de ninguém que o clube ou a SAD tivessem interesse neste tipo de atos de terrorismo contra os seus, ou outros. Tenho lutado com todas as forças contra a violência e nunca tive qualquer tipo de ação que fosse geradora de violência como se comprova (…) pelos cinco anos [na presidência do Sporting] sem qualquer incidente. Lamento, por isso, que me estejam a ser imputadas responsabilidades, diretas ou indiretas, morais ou materiais desse ato absolutamente hediondo”, disse o presidente na altura.

Até agora estão em prisão preventiva 37 arguidos, dos quais 23 foram detidos no próprio dia das agressões. Recentemente a Procuradoria-Geral da República reforçou a necessidade de manter em prisão preventiva os suspeitos da agressão, com as medidas de coação a serem verificadas de três em três meses.